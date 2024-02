La llista d'espera per a operacions a Lleida tendeix a l'alça i supera els 9.800 pacients

Les llistes d’espera per a les operacions quirúrgiques van créixer lleugerament a Lleida durant el 2023, ja que els 9.872 pacients que el desembre passat tenien una intervenció pendent eren 151 més que els 9.721 que esperaven la seua operació l’últim mes del 2022. Les intervencions amb més pacients en espera són les d’escissions de lesions cutànies i les del sistema nerviós perifèric, amb 550 i 503 persones, respectivament. En l’últim cas, durant l’any passat les llistes es van reduir en més de la meitat respecte a les 1.195 persones que hi havia el desembre del 2022, i el temps de demora mitjà es va reduir de 298 a 142 dies.

Les cirurgies que pateixen més demores als hospitals del pla i del Pirineu són les d’hèrnies discals, amb una espera mitjana de 418 dies (un any enrere eren 396), i les de la columna vertebral, amb una mitjana de 411 dies (el desembre del 2022 era de 382). Les demores per a la resta són de menys d’un any, encara que diverses operacions (de retina i iris, de parpella i amigdalectomies) superen els 200 dies.Malgrat l’estancament o lleuger augment general en les demores i de la quantitat de persones en llistes d’espera, l’any passat es van aconseguir reduir per a algunes intervencions, com les operacions dels òrgans sexuals masculins (de 123 a 81 persones i de 258 a 102 dies d’espera). Tanmateix, les llistes per a les dels òrgans sexuals femenins van pujar de 131 a 164 persones i de 100 a 106 dies. Així mateix, les 1.012 persones que el desembre passat esperaven per operar-se de cataractes van ser 210 menys que les 1.222 d’un any abans.Per la seua part, Salut va afirmar ahir que els percentatges de persones en espera per a una intervenció que es van resoldre dins del termini van millorar l’any 2023 respecte a l’any anterior, a tot Catalunya. Oncologia es va mantenir en el 99%, mentre que la cirurgia cardíaca va pujar del 99% al 100%, les intervencions amb temps d’espera garantit del 90% al 97%, i la resta del 92% al 97%. “S’ha recuperat la situació d’abans de la pandèmia, avui estem millor que com estàvem l’any 2019 en tots els aspectes”, va valorar el conseller de Salut, Manel Balcells.

Nou model per demanar cita als CAP amb 285 motius a elegir

Salut ha començat a desplegar un nou sistema de “programació per motius” a l’Atenció Primària amb el qual defineix fins a 285 motius de visites dels usuaris i fixa quin és el personal més apropiat per donar-los resposta, així com la demora que poden arribar a tenir. L’eina “ha de permetre prioritzar aquells que necessiten ser visitats en vint-i-quatre hores dels que poden esperar entre tres i cinc dies i no passa res”, va afirmar ahir el conseller de Salut, Manel Balcells. “També estem garantint que el pacient sigui atès pel seu metge habitual, la qual cosa és essencial per al seu seguiment”, va afegir.El departament ha prioritzat la resolució de la demanda assistencial menys complexa per part de les infermeres, per poder agilitzar el treball dels professionals de l’Atenció Primària. Tres de cada deu usuaris dels CAP van resoldre la seua visita per part d’una infermera el desembre passat.