La Paeria de Lleida exigeix a Eysa que torni material valorat en 110.832 euros

L’ajuntament ha reclamat per segona vegada a l’antiga concessionària de la zona blava, el servei de grua i el dipòsit municipal, l’empresa Eysa, la devolució de material valorat en 110.832 euros. Una quantitat que correspon a quinze terminals que els treballadors de la zona blava utilitzen per tramitar i expedir multes, valorats en 22.597,50 euros, així com el sistema operatiu que les fa funcionar, que té un cost de 69.000 euros, als quals s’ha d’afegir 19.235,48 euros per l’IVA.

El consistori ja va reclamar a l’antiga concessionària la devolució d’aquest material el maig passat després que així ho requerís un informe municipal que va analitzar la liquidació del contracte amb Eysa quan la Paeria va assumir la gestió de la zona blava i la grua l’1 de gener del 2023. Llavors la quantitat que reclamava l’ajuntament era més elevada, 165.000 euros, ja que a més de la devolució dels terminals i el seu sistema operatiu demanava el pagament de 55.038,61 euros per haver executat malament uns treballs i per les reparacions que la Paeria va haver de fer quan va assumir el parc mòbil de vehicles d’Eysa. Després d’aquest primer requeriment, l’empresa va respondre assenyalant que assumia el compromís tant de refer els treballs mal executats com d’assumir els costos de reparació del parc mòbil. Tanmateix, Eysa es va oposar a tornar gratuïtament els terminals i el seu programa, “ja que per part de l’EMAU no es procedeix al pagament dels imports als quals es va comprometre”. L’empresa també al·lega que a l’estar els últims anys en pròrroga forçosa no es van poder revisar les condicions econòmiques de la concessió, que va obligar l’empresa a fer “adaptació dels seus mitjans materials”.En la resposta, l’ajuntament va argumentar que el contracte de prestació de servei amb Eysa estipulava que “tots els elements de naturalesa immoble, les màquines, els vehicles i altres actius afectats en la concessió revertiran en favor de l’ajuntament a l’acabar la concessió en perfecte estat de conservació i funcionament”. És per això que el 23 de gener passat es va notificar a Eysa que desestimava la seua reclamació i li va exigir la devolució gratuïta de tots els terminals.