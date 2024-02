La Zona Alta acaba un bon Mercat de les Rebaixes malgrat la pluja

La Zona Alta va tancar ahir una nova edició del Mercat de les Rebaixes amb bones vendes i sensacions malgrat l’aparició de la pluja tant al matí com a la tarda. L’associació de comerciants va dir que al matí les botigues amb parades a l’exterior es van resituar als seus locals i l’activitat va prosseguir amb normalitat. Els comerciants es van mostrar satisfets tant per les vendes com per l’afluència de públic durant la jornada.