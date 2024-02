Anul·lat un concurs de serveis a l'Arnau per una clàusula irregular

L’Institut Català de la Salut (ICS) s’ha vist obligat a anul·lar el concurs que havia convocat el maig del 2023 per al servei de manteniment de l’hospital Arnau de Vilanova i de les instal·lacions a aquest de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic conclogués que una de les clàusules vulnerava la normativa vigent. Aquest organisme va dictar una resolució el desembre passat en la qual estimava el recurs presentat per l’Associació d’Empreses de Manteniment Integral i Serveis Energètics, que denunciava que un dels criteris per a l’adjudicació, que consistia a oferir una millora salarial de fins a un 5% més que la retribució fixada al conveni per als professionals amb una experiència mínima de 5 anys en l’execució del servei, era contrària “als principis d’igualtat de tracte, no discriminació, proporcionalitat, transparència, salvaguarda de la lliure competència i lliure concurrència” de la llei de Contractes del Sector Públic.

Per la seua banda, l’ICS va aportar al·legacions que han estat insuficients a criteri d’aquest tribunal administratiu. La resolució assenyala, entre altres punts, que aquesta millora només afecta una part de personal “molt concreta”, el que té almenys 5 anys d’antiguitat, i que no hi ha cap document justificatiu d’aquest criteri, quan la llei hi obliga. A més, creu que aquest fet comporta “un possible caràcter discriminatori” cap al personal amb menys antiguitat.L’estimació del recurs ha provocat que la gerència territorial de l’ICS anul·lés fa dos setmanes el concurs, que estava en la fase d’adjudicació, i iniciés el procés per convocar-ne un altre. El contracte era per un any per un total de 1.198.080,24 euros, IVA inclòs, amb la previsió de prorrogar-se durant tres més, per la qual cosa el valor estimat (amb la corresponent actualització anual) és de 4.967.665,16 euros, IVA inclòs.