La brigada de la brossa ha revisat 2.700 bosses en tot just tres mesos

La brigada d’inspecció d’escombraries ha analitzat en tot just tres mesos més de 2.700 bosses que estaven abandonades en plena via pública i que ha permès obrir una trentena d’expedients de sanció, segons va informar ahir l’ajuntament. Aquesta brigada es va posar en marxa a començaments de novembre i la conformen educadors socials que supervisen la recollida porta a porta, que s’utilitza als barris de Ciutat Jardí, Vila Montcada i part de Pardinyes i Balàfia, a més d’agents cívics, tècnics del departament de Medi Ambient de la Paeria i agents de la Guàrdia Urbana. La tinent d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, i la de Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, es van reunir aquesta setmana amb els membres de la brigada per felicitar-los per la feina feta i van recollir les seues opinions sobre el funcionament de la brigada per millorar-ne l’efectivitat.