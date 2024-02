El PP diu que un pàrquing s'ha convertit “en un abocador”

El cap de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, va denunciar ahir que el solar que la Paeria va habilitar com a aparcament a l’avinguda d’Artesa, a la Bordeta, s’ha convertit en “un fangar i en un punt d’abocament d’escombraries”. Palau va dir que el solar es va habilitar com a aparcament per a la Unió Esportiva Bordeta, que “fa temps que denuncia que s’utilitza com a abocador”. Palau va instar el govern a condicionar-lo immediatament “per no danyar la imatge del club ni de la ciutat”.