Formen agents de la Guàrdia Civil de Lleida per actuar davant amenaces nuclears, biològiques i químiques

Agents de la Guàrdia Civil de les comandàncies de Tarragona i Lleida han rebut formació específica per actuar davant amenaces nuclears, radiològiques, biològiques i químiques (NRBQ). Aquest contingent integrarà les primeres unitats de primera resposta NRBQ del cos a les dues províncies per fer front a possibles reaccions de risc en "estructures crítiques i estratègiques" com l'aeroport de Reus, el port de Tarragona o les centrals nuclears, així com la indústria petroquímica. Els agents efectuaran pràctiques de forma recurrent per adquirir les habilitats necessàries a l'hora de detectar i neutralitzar aquest tipus d'emergències.

Podran dur a terme accions d'investigació i confecció d'informes en l'àmbit de l'amenaça nuclear, radiològica i química. Segons la Guàrdia Civil, també estaran preparats per adoptar mesures preventives i de reacció bàsiques, gràcies a una formació "especialitzada i multidisciplinar".

A la mateixa comandància de Tarragona ha tingut lloc una jornada formativa sobre aquestes amenaces amb la participació de docents, especialistes de la Unitat Central Operativa (UCO) del Servicio de Desactivació d'Explosius i Defensa NRBQ de Valdemoro (Madrid) i del Grup de Reserva i Seguretat número 4 de Barcelona. La formació integral i intensiva va culminar aquest divendres passat amb un exercici pràctic a les instal·lacions de l'aeroport de Reus.