Aquest és el cost mensual que preveu el Mater Salvatoris de Lleida per l'ESO no concertada

El Mater preveu un cost de 688 € al mes per l'ESO no concertada - JORDI ECHEVARRIA

La direcció del Mater Salvatoris de Lleida va fer aquest dilluns una reunió amb familiars d’alumnes que l’any que ve cursaran primer d’ESO per informar-los que passarà a ser privat no concertat. Serà l’inici d’una desvinculació del concert per a tota l’ESO que es completarà el curs 2027/2028. Segons les dades presentades durant aquesta trobada, preveu que la quota mensual per escolarització passarà de 64 a 342 euros al mes. La de despeses generals només pujarà de 173 a 185 i el menjador es mantindrà a 161, així que el cost global passarà de 398 a 688 euros al mes, 290 euros més que l’ESO concertada.