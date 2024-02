Enxampen un lladre amb 67 antecedents amagat darrere d'una nevera

El lladre que els Mossos d’Esquadra van arrestar la matinada de dimarts a dimecres per robar en una pizzeria de Cappont estava amagat darrere de la nevera del local i té 67 antecedents policials. Com va avançar SEGRE, els fets van ocórrer cap a les 04.00 hores de dimecres, quan va saltar l’alarma de seguretat d’un restaurant del carrer Pere Cabrera. Immediatament va acudir al lloc una patrulla dels Mossos d’Esquadra que va constatar que la porta d’accés al local estava forçada i la caixa enregistradora i alguns armaris estaven oberts. Els agents van fer una inspecció ocular i van localitzar, amagat sota d’un taulell i darrere d’una nevera, un individu de 40 anys que compta amb un ampli historial delictiu. També li atribueixen un altre robatori amb força comès la setmana passada en una farmàcia del carrer Templers de Lleida i no descarten que estigui implicat en altres assalts. El detingut, que ja va ser arrestat fa un parell de setmanes per un robatori a la seu de Creu Roja i va quedar en llibertat, passarà pròximament a disposició judicial.

Així mateix, la policia catalana també va arrestar dimecres un altre home acusat de robar maquinària al mercat municipal de Balàfia. Els fets es van produir la setmana passada, quan el responsable d’una parada del mercat va denunciar que li havien sostret el compressor de la instal·lació frigorífica que tenia a l’exterior de l’edifici. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació i van poder identificar un dels presumptes autors. Per la seua banda, veïns d’un bloc del Parc de l’Aigua van denunciar el robatori d’una bicicleta que havien encadenat a una barana al replà de l’edifici. Van lamentar que no és el primer robatori que pateixen en aquest immoble.