Descobreix dos lladres robant a casa seua amb la mare a dins a Lleida

Els Mossos d’Esquadra investiguen un nou assalt que es va produir divendres passat a la nit en un xalet de Ciutat Jardí, segons ha pogut saber aquest diari. El fill de la progenitora va descobrir l’assalt amb les càmeres de seguretat i va trucar a la seua mare, que era dins, per dir-li que es tanqués en una habitació.

Els fets van tenir lloc cap a les 22.30 hores de divendres quan, pel que sembla, dos individus van accedir al xalet després de saltar el mur de la finca. Va ser llavors quan des de la central d’alarma haurien alertat un dels fills de la propietària del possible robatori. L’home, que no es trobava al xalet, va trucar a la seua mare perquè es tanqués en una habitació mentre ell es dirigia a la casa. Els lladres van accedir a l’interior després de forçar una de les portes. Tanmateix, instants després va arribar el fill de la propietària, fet que va fer que els dos lladres abandonessin ràpidament la casa, saltant novament el mur pel carrer Periodista Trapa, on van pujar a un turisme en què els esperava una tercera persona per fugir. Els investigadors es van entrevistar amb el denunciant, van recollir diversos indicis i també van analitzar els enregistraments de les càmeres de seguretat. Ahir no havien transcendit detencions.

Aquest cas se suma al que hi va haver el 22 de gener passat en aquest barri quan els lladres van tancar un matrimoni i el seu fill per robar-los la caixa forta en un xalet del carrer Arquitecte Ignasi Miquel. Van enderrocar una paret per emportar-se la caixa forta. Aquella mateixa nit hi va haver una temptativa en un altre domicili. Llavors, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va atribuir els assalts a Ciutat Jardí a la fama de ser un barri ric després que un informe indiqués que és el segon amb més renda de l’Estat. Els veïns van denunciar inseguretat i a començaments de febrer es va fer una reunió amb la Urbana i els Mossos.

Els veïns demanen instal·lar càmeres als carrers i la Paeria ho estudia

Paeria, Urbana i Mossos es van reunir amb veïns el 6 de febrer. - JORDI ECHEVARRIA

Un centenar de veïns de Ciutat Jardí van assistir el 6 de febrer a una reunió convocada per la Paeria en la qual la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van llançar un missatge de tranquil·litat després dels últims robatoris en cases de la zona. “Ciutat Jardí i la ciutat de Lleida són segures”, van afirmar, i van afegir que s’ha reforçat la vigilància. Els veïns van demanar instal·lar càmeres de videovigilància als carrers i la tinent d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, va respondre que estaven ultimant un projecte per poder col·locar-les a les zones amb més delictes o inseguretat. Els cossos policials van recomanar als veïns instal·lar càmeres de vigilància amb sensors de moviment, reforçar murs i avisar de qualsevol persona o conducta que sigui sospitosa, entre altres consells.