Els temporers agrícoles tenen problemes de salut per no tenir accés garantit a aigua potable

Bidons i garrafes per guardar aigua en un assentament de temporers

Creat: Actualitzat:

Les condicions d'extrema pobresa material a les quals es veuen sotmeses les persones migrants que treballen de temporers en l'agricultura són clau per a la seva presa de decisions a l'hora d'obtenir i utilitzar l'aigua. En concret, experimenten dificultats per aconseguir aigua saludable per a higiene i alimentació, fet que ocasiona problemes de salut, segons una recerca liderada des de Lleida pel grup de recerca GReCS de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRBLleida) i la Universitat de Lleida (UdL). La investigació s'ha publicat a la revista 'International Journal for Equity in Health' i ha entrevistat 63 persones inclosos professionals de la salut, serveis socials, ONG, comitès d'empresa i institucions catalanes, d'Andalusia i Múrcia.

La investigació ha comptat amb la col·laboració de personal investigador de la Universitat del País Basc, la Universitat Pompeu Fabra, l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), la Universitat d'Almeria, la Universitat de Múrcia i l'Institut Murcià d'Investigació Biosanitària Pascual Parrilla.

De les 63 persones entrevistades hi ha 33 dones i 30 homes. Segons el primer autor de l'article i investigador de l'IRBLleida, Luis Alejandro Rodríguez Guerrero, l'estudi mostra que les necessitats urgents relacionades amb el consum d'aigua s'anteposen a les "decisons preventives" sobre la seguretat de l'aigua, la qual cosa a vegades porta als treballadors, al "risc de contaminació". Posa com a exemple que transporten l'aigua en bidons destinats als productes fitosanitaris per l'agricultura.

De la seva banda, la professora de la UdL i investigadora principal del projecte nacional AGROMISALUD, del que forma part aquest estudi, Erica Briones Vozmediano, explica que els resultats de l'estudi contribueixen al coneixement de les "desigualtats socials" que experimenten les persones temporeres en agricultura en relació amb el seu accés a l'aigua segura i neta. Afirma que a vegades han de transportar l'aigua des d'alguna font pública propera als "campaments xabolistes" on viuen al sud d'Andalusia o recórrer llargues distàncies fins als supermercats per a comprar aigua embotellada. Per això, atès que la inseguretat de l'aigua és un problema complex, han de buscar-se solucions sostenibles per a garantir que aquests treballadors tinguin les condicions de vida necessàries per a satisfer les seves necessitats bàsiques d'aigua.

Briones ha afegit que la falta d'accés segur a l'aigua pot provocar un augment de la prevalença de diferents patologies, com ara gastrointestinals i brots de malalties infeccioses. Els serveis de salut pública han de prestar especial atenció al fet que aquesta població disposi d'aigua potable i sanejament segurs, nets, accessibles i assequibles, segons Briones.

La recerca ha estat finançada per l'Institut de Salud Carlos III i cofinançada per la Unió Europea.