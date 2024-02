Fa 16 anys que veïns del barri de Pardinyes de Lleida denuncien el soroll d'un pub

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una desena de veïns de dos blocs de pisos del barri de Pardinyes de Lleida denuncien el “soroll i incivisme” que causa el bar musical Tropikal, situat als baixos dels seus habitatges del número 58 del carrer Comtes d’Urgell i del 46 del carrer Girona. Una afectada explica que el pub obre les nits dels divendres i dissabtes fins a les 3.30 hores de la matinada i assegura que la música “se sent com si fos allà mateix”, des del seu pis de la tercera planta. “Compleixen l’horari, però el local no està insonoritzat i no està connectat a un limitador”, indica. En efecte, la Guàrdia Urbana va aixecar una acta el maig passat en què va constatar que el local “té diversos altaveus de gran potència i el limitador de so està desconnectat”.

Un dels veïns afirma que el 2008 ja va presentar la primera denúncia contra l’establiment. “Sempre hem tingut problemes”, encara que la intensitat ha variat amb els canvis de propietaris i gestors que hi ha hagut al local, indica. Els que viuen a les primeres plantes, els més afectats, truquen “cada cap de setmana” a la Guàrdia Urbana quan no poden dormir, però asseguren que “el problema persisteix malgrat els avisos i multes”. Davant del malestar “insostenible” que viuen, els veïns dels dotze pisos del bloc de Comtes d’Urgell van presentar l’octubre passat una denúncia conjunta a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC), de la qual encara esperen mesures en resposta. “El propietari tenia fins al 8 de gener per presentar diversos certificats, però no sabem res més”, asseguren.

D’altra banda, els del carrer Girona preveuen posar-ne una altra pròximament. Els veïns expliquen que “al gener va venir la Guàrdia Urbana, ens va escoltar i va revisar les demandes que hem posat”, però denuncien “la impotència i la ràbia davant de la inacció de l’ajuntament, que sembla que no reconeix el greu impacte en la nostra qualitat de vida”. Exigeixen que encarregui una sonometria per poder analitzar el soroll que genera el pub, així com una revisió completa del local per comprovar si compleix tota la normativa.“L’incivisme a l’entrada i sortida d’algunes persones, que xisclen i embruten el carrer amb botelles i pixats, agreuja encara més la situació”, afegeix una afectada.