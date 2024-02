Profanen per robar joies 59 nínxols del cementiri de Lleida

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han obert una investigació pels danys ocasionats en 59 nínxols del cementiri municipal de la capital, que s’haurien produït la nit de diumenge, va informar ahir la Paeria. A les 21.52 hores va saltar l’alarma del recinte i es va desplaçar fins al lloc una patrulla de la Policia Local, que no va detectar cap incidència. Va ser dilluns al matí quan els serveis tècnics del cementiri van descobrir els desperfectes i van iniciar les tasques per poder reparar-los.

Els nínxols afectats estan ubicats als departaments més antics: Santa Cecília, Sant Josep i Sant Miquel, la majoria dels quals corresponen a inhumacions de fa entre setanta i cent anys, per la qual cosa serà difícil trobar els propietaris o beneficiaris, malgrat que Salut Pública està treballant en aquest aspecte.Fonts policials apunten que l’autor o autors buscaven joies o altres objectes de valor dins dels nínxols i descarten que sigui només vandalisme perquè no estaven destrossats del tot, sinó que només presentaven una ruptura a través de la qual poder introduir una llanterna per inspeccionar-ne l’interior.

L’ajuntament va anunciar que presentarà denúncia com a propietari del cementiri i informarà els propietaris/beneficiaris que trobi que també poden fer el mateix.

A més de condemnar els fets, el govern municipal va afirmar que treballarà per poder reforçar el sistema de seguretat del recinte. L’alcalde, Fèlix Larrosa, que ahir va comunicar la incidència als portaveus de diversos grups municipals, va indicar que “és absolutament lamentable que l’incivisme ens obligui a dedicar recursos de tots per reforçar la seguretat on la gent hauria de reposar en pau”.

Per la seua part, la regidora de Salut Pública, Anna Miranda, va apuntar que amb tota probabilitat es tracta de l’acte d’incivisme més gran que ha patit el cementiri.L’any passat, la Guàrdia Urbana va detenir un home que va entrar al cementiri per robar. Així mateix, el mes passat hi va haver vandalisme i robatoris al cementiri de Soses i al desembre van robar les plaques solars del de Golmés.