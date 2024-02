La Paeria de Lleida autoritza l'obertura a Ciutat Jardí d'un restaurant que els veïns rebutgen

La Paeria de Lleida ha autoritzat l’obertura d’un restaurant situat a la planta baixa del nou hotel davant de l’hospital Arnau de Vilanova a l’acceptar les al·legacions del seu propietari després que veïns la impugnessin. El restaurant és a la planta baixa del número 87 de l’avinguda Rovira Roure i l’encreuament amb la de les Germanies. És propietat de l’empresa Alimentpecuar SL. La primera planta acull un establiment hoteler de la cadena francesa B&B Hotels que té 45 habitacions.

La propietat va presentar l’estiu passat una comunicació a la Paeria per sol·licitar la llicència d’obertura de l’hotel i del restaurant, però els tècnics municipals van impedir que aquest últim iniciés l’activitat al considerar que no estava relacionada amb la de l’hotel. Entre els arguments dels tècnics figuraven que la distribució final de la planta baixa de l’hotel ha generat un establiment amb accés independent, cuina i serveis higiènics propis; que la imatge comercial del restaurant és independent a la de l’hotel i amb retolació pròpia; que el restaurant era de menjar asiàtic i que l’hotel no ofereix servei de restaurant i només dona esmorzars en un espai diferenciat de la zona del restaurant. Per tot això, va decretar que el restaurant “no es pot considerar una activitat complementària vinculada a l’hotel” i donava un termini de deu dies a la propietat perquè presentés al·legacions a la seua resolució.

A més del “no” inicial de la Paeria, veïns de Ciutat Jardí van impugnar la llicència del restaurant argumentant que era una activitat “independent i autònoma” a la de l’hotel, tal com va publicar aquest diari. A més, van afegir que segons el pla general municipal a la parcel·la en la qual es troba no estarien permesos els usos de restauració i que les obres per adequar l’edifici incomplien el planejament vigent.

Tanmateix, el dia 7 de novembre la propietat va presentar al·legacions a la resolució de la Paeria. En aquestes adduïa que l’activitat de restaurant i hotel “estan plenament relacionades i existeix una clara dependència l’una de l’altra”, que la primera és “una activitat purament complementària a l’establiment hoteler” i que disposa de serveis propis per una qüestió pràctica i de donar un millor servei.Finalment, l’ajuntament va acceptar les al·legacions i dona llum verda a l’obertura del restaurant al considerar-ho “una activitat complementària i vinculada” a la del nou hotel.

El supermercat de Mercadona a Cappont tindrà pàrquing soterrat

El nou supermercat que la cadena Mercadona està habilitant als antics tallers Consa de Cappont tindrà un pàrquing subterrani i conservarà la seua històrica façana a l’estar inclòs al catàleg municipal d’elements d’interès històric i artístic. Precisament, ahir a la tarda els operaris estaven assegurant les façanes dels tallers, situats entre l’avinguda Alacant i el carrer Santa Cecília, abans de procedir a retirar la coberta i buidar el seu interior. La llicència d’obres expedida per l’ajuntament dona un termini de tres anys a Mercadona per acabar les obres, però la companyia va informar que la seua previsió és poder obrir abans de finals d’aquest mateix any. La posada en marxa d’aquest supermercat arriba després que al gener tanqués el que tenia al Noguerola i Carrosseries Consa es traslladés al polígon industrial del Camí dels Frares després d’estar més de setanta-set anys a Cappont.