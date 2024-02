Demanen ajuda a cinc dies de ser desnonats a Lleida

Una família amb una nena de dos anys que està okupant un habitatge a Lleida va denunciar ahir que no tenen alternativa habitacional a pocs dies que siguin desnonats. Segons van explicar els mateixos afectats, van entrar a viure en un pis d’okupes per necessitat, no teníem cap altra alternativa perquè “malgrat que tinc feina fixa no ens volen de lloguer a cap lloc i no puc assumir aquesta despesa jo sol”, assenyala el pare de família, que detalla que la seua dona està de baixa per malaltia. La parella va dir que quan va tenir constància que serien desnonats van anar a la Paeria per entrar a la taula d’emergència, “però diuen que hem d’esperar diverses setmanes perquè no hi ha pisos disponibles i el desallotjament és en 5 dies”, va assegurar la mare. La parella va tornar a demanar a la Paeria “un allotjament d’urgència per no acabar al carrer, estem desesperats i no sabem què fer”.