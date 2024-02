El pròxim curs escolar a Catalunya començarà el 9 de setembre

detail.info.publicated agències / redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El curs escolar 2024-2025 a Catalunya començarà dilluns 9 de setembre. La Conselleria d’Educació de la Generalitat ha enviat aquest dijous al matí una carta als membres del Consell d’Educació de Catalunya (CEC), on informa que el curs començarà "el sisè dia feiner de setembre", és a dir, el dilluns 9 de setembre, a les etapes d’Educació Infantil, Primària i ESO.

A la carta, firmada per la consellera d’Educació, Anna Simó, s’afirma que aquesta decisió respon a la "demanda de disposar de 5 dies hàbils de setembre per preparar el curs", una demanda que havien manifestat molts equips docents i partint de la premissa de no començar el curs després de l’11 de setembre.

A més, Simó ha recordat en la missiva que aquesta decisió es pren "una vegada escoltades les reflexions i aportacions del CEC, els representants sindicals dels docents i les direccions". "Una vegada més, us agraeixo la vostra contribució a la millora del sistema educatiu i em comprometo a continuar treballant escoltant sempre l’opinió de la comunitat educativa que representeu", ha afegit.

Simó ha convocat una roda de premsa al migdia d’aquest dijous per donar detalls sobre l’inici del curs, i en una entrevista prèvia a La 2 i Ràdio 4, havia afirmat que el curs escolar 2024-2025 a Catalunya començarà abans de dimecres 11 de setembre.