Campanya d'hivern “fluixa”

Marc Carbonell Lleida

Més de 30 comerços de l’Eix Comercial van començar ahir a una nova edició del Mercat de les Rebaixes i van posar parades davant de les botigues amb els seus últims articles de la temporada d’hivern, amb l’objectiu de liquidar existències abans de donar pas a la nova col·lecció de primavera-estiu amb descomptes que majoritàriament oscil·len entre el 50 i 70%. La sensació general dels comerciants és que la campanya d’aquest hivern ha estat “fluixa”. A la botiga Gesa expliquen que “hem començat molt bé la primera setmana, però les vendes s’han anat estancant i han estat similars a les de l’any passat, però esperàvem un augment”. A Lianes asseguren que les vendes han baixat un 15 per cent respecte a l’any anterior, i altres negocis coincideixen que campanyes de rebaixes anteriors al gener com el Black Friday els perjudiquen.

“Que l’hivern hagi començat tard ha afectat bastant, no ha estat tan necessari comprar peces d’abric i els clients han optat per aprofitar les que ja tenien”, valora la presidenta de la federació de comerciants de l’Eix, Montse Eritja. Tanmateix, afirma que una quantitat similar a la d’anys anteriors de clients acudeix al Mercat perquè “coneixen la qualitat del gènere i aprofiten preus de ganga que no hi havia abans”. Així mateix, va valorar que “els carrers estan molt animats per ser dijous”.Diversos negocis de l’Eix coincideixen a assenyalar que molts clients ja no esperen a les rebaixes per comprar, des que no tenen l’obligació de començar el 7 de gener. “El que vol comprar és previsor i no s’espera”, assegura la propietària de Lianes. D’altra banda, una de les propietàries d’ITM Premium afegeix que “les multinacionals comencen abans els descomptes i es posen davant nostre, per la qual cosa hem d’adaptar-nos i innovar amb productes nous i bons preus”. Finalment, valora que s’hauria d’avançar la data del Mercat de les Rebaixes al primer cap de setmana de febrer. “Crec que fer-ho ara és una mica tard, unes setmanes enrere feia més fred, teníem més producte i les botigues solen tenir menys feina que ara, que comencen a arribar les noves col·leccions i la majoria de persones ja ho tenen tot comprat”, conclou.