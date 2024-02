ERC porta a Antifrau l’edil de la Paeria de Lleida Xavier Blanco per actes amb la seua escola de dansa

El grup d’ERC va denunciar aquest dijous davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya una presumpta actuació de corrupció del regidor de Festes, Xavier Blanco, per la participació en l’espectacle La Factoria dels Reixos 2024, organitzat per la Paeria, d’almenys deu ballarins de l’escola Dancescape SL, de la qual l’edil és l’administrador i docent. També li va posar en coneixement presumptes irregularitats en la contractació dels 16 ballarins que hi van participar en total, ja que no consta que firmessin un contracte laboral o mercantil amb el consistori, sinó que van rebre només un rebut per la seua col·laboració. ERC sol·licita a Antifrau que iniciï actuacions prèvies de veracitat sobre els fets i, en funció del resultat, porti a terme les actuacions pertinents.

Destaca que Blanco va reconèixer per escrit a una pregunta d’ERC que no es va abstenir en l’expedient administratiu relacionat amb l’organització i programació de l’espectacle per incompatibilitat a l’haver-hi conflicte d’interessos per la participació de ballarins de la seua escola. Esquerra conclou que si la decisió d’incorporar ballarins a la Factoria dels Reixos la va prendre el director artístic, el regidor s’hauria hagut d’abstenir tan aviat com en va tenir coneixement. Diu que Blanco al novembre va informar per escrit que l’espectacle comptaria amb ballarins. Afegeix que en cas que la decisió l’haguessin pres conjuntament l’edil i el director artístic es tractaria d’una presumpta actuació de corrupció, ja que 10 dels 16 ballarins estan vinculats amb Dancescape.

A l’octubre, ERC ja va exposar situacions de possible conflicte d’interessos de l’edil amb expedients de la seua regidoria. Així, va preguntar per la participació d’alumnes de Dancescape en l’acte d’obertura del curs escolar i el dia 26 acaba el termini per respondre. Indica que Blanco al principi no va declarar a la Paeria la seua activitat com a docent en el cicle formatiu de dansa urbana a Dancescape, malgrat que després va modificar la seua declaració, i afegeix que no té acreditat que hagi declarat treballs esporàdics en l’àmbit artístic. No obstant, Blanco figura com a coreògraf en l’espectacle Fantasia núm. 10, organitzat per l’ajuntament i representat el 27 de gener passat, com consta en el fullet oficial de la programació de la temporada 2024 d’Arts en Viu. L’equip de govern es va limitar ahir a assenyalar que “no entrarà en polèmiques” i que “l’alcalde vol manifestar la total i absoluta confiança amb l’edil Xavier Blanco”.