“Palau fa allò que és incapaç de fer l'alcalde de Lleida”

“Xavi Palau està fent d’alcalde a l’ombra on l’alcalde no arriba per incompetència o falta d’equip.” Així va enaltir el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, el portaveu del partit a Lleida en la seua visita d’ahir a la Mariola, en què va exigir que el barri entri dins del programa del departament de Drets Socials que preveu intervencions en quinze barris catalans amb necessitats socials complexes. Fernández va destacar el “resultat extraordinari” que el Partit Popular va obtenir en les últimes eleccions municipals a la capital i va assenyalar que “no s’ha de menysprear el percentatge que vam obtenir en municipis molt importants com Mollerussa”, malgrat que va admetre que “la implantació territorial del PP a les comarques interiors no es fa d’un dia per l’altre”. Així mateix, va assegurar que l’oposició frontal a l’amnistia de la direcció nacional del partit no els va perjudicar en els últims resultats electorals perquè “és un debat molt recent, posterior a qualsevol elecció.”

Per la seua part, Palau va celebrar que la moció del PP que va ser aprovada ahir en el ple “ajudarà a la dinamització de la Mariola, hem aconseguit que l’ajuntament reconegui que és important que s’obri una oficina d’atenció ciutadana al centre cívic amb la cooperació de la Guàrdia Urbana, així com la necessitat d’un pla urbanístic per al barri”.