Presó per a una lleidatana per prestar el traster per guardar droga

L’Audiència de Saragossa ha condemnat una lleidatana com a còmplice d’un delicte de tràfic de drogues per prestar el traster que tenia llogat a un traficant perquè hi emmagatzemés substàncies estupefaents. El tribunal imposa, en una sentència de conformitat amb les defenses, una pena de 3 anys de presó a la lleidatana en concepte de còmplice per un delicte de tràfic de drogues que causen greu dany a la salut. Així mateix, la condemna al pagament d’una multa de més de 163.000 euros. La sala aplica, en aquest cas, l’atenuant de drogoaddicció, ja que feia cinc anys que era consumidora d’amfetamina.

Segons la sentència, que és ferma, entre el gener i el febrer del 2023 el principal acusat, al qual imposen sis anys de presó, es dedicava a la manipulació, preparació i distribució de cocaïna, MDMA, amfetamines i ketamina des del seu domicili a Saragossa. Per a això, també utilitzava el seu traster, en el qual guardava les substàncies estupefaents i útils relacionats amb l’activitat delictiva. Al quedar-se sense espai, segons l’Audiència, va demanar a l’altra acusada que li deixés part del seu traster, que es trobava en un immoble contigu al seu. En aquest magatzem, el tribunal considera que l’acusada era conscient que es guarden drogues.A finals de febrer del 2023, el jutjat va autoritzar una entrada i va escorcollar el traster que tenia llogat la dona, en el qual van trobar gran quantitat de substàncies, entre les quals sis quilos de speed, a més de 10.000 euros en metàl·lic distribuïts en tres sobres que segons els investigadors procedien del tràfic de drogues. A l’habitatge de l’acusada també van trobar substàncies, que els agents van trobar fins i tot amagades en un pot de Nesquik.L’Audiència assenyala que totes les substàncies confiscades pels agents es destinaven a la venda per part del condemnat a tercers consumidors, participant la lleidatana en els beneficis. En total, es va trobar droga per valor de més de 327.500 euros.Les defenses dels acusats van acceptar una conformitat amb la Fiscalia, per la qual cosa la sentència és ferma. D’aquesta forma, el tribunal imposa una pena de sis anys de presó per a l’home a l’aplicar l’agreujant de reincidència, a més del pagament d’una multa de 327.500 euros. A la lleidatana li imposa tres anys de presó i una multa de més de 163.000 euros.