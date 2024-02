USTEC reclama més personal als centres perquè l'escola sigui inclusiva "de veritat"

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

USTEC-STEs ha començat aquest dilluns la campanya 'Ens falten mans' per reclamar més personal especialitzat als centres educatius. Des del sindicat assenyalen que cal una rebaixa de les ràtios, però també la incorporació de tècnics per tal de poder atendre aquells alumnes que tenen necessitats especials i, d'aquesta manera, fer que l'escola sigui "de veritat" inclusiva. En aquest sentit, la portaveu d'USTEC a les comarques de Lleida, Rosa Aguilà, ha explicat que des del sindicat demanen que hi hagi suficients recursos perquè es pugui atendre la diversitat a les aules de tal forma que tothom i pugui participar i tothom pugui progressar en les mateixes condicions. Segon Aguilà, el que succeeix ara és que la falta de recursos obliga els docents a atendre els alumnes que més ho necessiten, deixant els altres "desatesos". "Ens venen la moto de l'escola inclusiva, i es tracta d'una escola integrativa", ha afegit.