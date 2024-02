Demanen ajuda per un cigne “desorientat” al barri de Cappont de Lleida

detail.info.publicated Redacció

Veïns del barri de Cappont de Lleida van demanar ahir ajuda per rescatar un cigne desorientat que van trobar els jardins de Zoe Rosinach.

Van explicar a aquest diari que van trobar l’animal cap a les quatre de la tarda i que aquest intentava emprendre el vol però que no podia. “Intenta volar però cau”, va explicar una veïna. Així mateix, van assenyalar que portava una brida a una de les potes, que intentava treure-se-la. “Hem trucat a la Guàrdia Urbana perquè vinguessin a buscar-lo, però ens han dit que no és competència seua i que alertéssim a Protecció Civil, que també ens va dir que no hi podien fer res,” es va lamentar ahir aquesta veïna.

La presència de l’animal al parc va causar expectació entre els veïns que van sortir per la zona a passejar durant la tarda. Per això, van denunciar que ningú no es fes càrrec del cigne i tampoc no van poder agafar-lo per portar-los ells mateixos a la zona de la canalització del riu Segre. “nosaltres no tenim experiència, i així ho vam dir al 112, i no sabem si podem fer-li mal agafant-lo, per la qual cosa ens sembla malament que ningú es faci càrrec,” va afegir.