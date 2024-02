Empresonat al trobar-li 1,4 kg de cocaïna en un pàrquing de Cappont

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat un veí de Lleida de 40 anys acusat de traficar amb drogues al qual van decomissar 1,42 quilos de cocaïna –valorada en 87.000 euros–. L’arrestat, que té antecedents per fets similars, va passar a disposició dissabte davant del jutjat d’instrucció número 2 de Lleida que va decretar el seu ingrés preventiu a la presó.

La investigació es va iniciar arran d’una sèrie d’informacions que apuntaven que un veí de la capital del Segrià estaria venent cocaïna a persones que revendrien finalment la droga al consumidor final. Els investigadors van muntar dispositius de vigilància al sospitós i van determinar que podia estar distribuint la droga des d’un pàrquing comunitari de l’avinguda Jaume II, a Cappont. En un dels seguiments van veure que entrava a l’edifici i poc després sortia i entregava una bosseta a un home que esperava a l’exterior. Els agents van detenir el presumpte comprador i van constatar que la bosseta contenia 7,2 grams de cocaïna. Van presumir que el venedor tenia una plaça d’aparcament i utilitzaria el vehicle per guardar la droga i els estris per preparar les vendes. Finalment, dijous es va preparar un dispositiu discret al pàrquing. A les 13.00 hores els agents van veure com arribava al lloc i, després de revisar els voltants, va obrir la reixeta d’un forat de ventilació que hi havia sobre el seu vehicle, d’on va extreure un tàper. En aquell moment, el van arrestar. Al recipient hi havia bossetes amb cocaïna, una bàscula de precisió, estris per manipular-la i medicaments utilitzats per tallar-la. Al revisar el forat de ventilació, els agents van localitzar una altra bossa amb peces de cocaïna en roca i una altra bàscula. Concretament es van intervenir tres peces de 560, 440 i 223 grams de droga. En total, 1,42 quilos de cocaïna amb un valor aproximat de 87.000 euros.