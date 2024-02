Veïns de Cappont recullen més de 1.500 firmes en contra de l'oratori de la comunitat musulmana

Un grup de veïns de Cappont que viuen a prop del número 9 de l’avinguda Alacant, on la comunitat musulmana Ibn Hazm ha comprat el local dels baixos per habilitar el seu nou oratori, es van reunir ahir amb els regidors Carlos Enjuanes i Jackson Quiñónez per manifestar-los la “preocupació” respecte a la seua obertura i informar-los que porten més de 1.500 firmes recollides per demanar un canvi d’ubicació.

La preocupació dels veïns és el “perfil salafista” de la comunitat, segons va explicar una portaveu, així com que “són més de 1.200 integrants i desconfiem que respectin l’aforament màxim de 200 persones”. La veïna també va assegurar que “ningú del nostre grup de veïns afectats no és responsable dels actes vandàlics” que s’han donat, com pintades racistes al carrer o deixar un pernil a la porta del local.El segon tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, va valorar que les accions racistes viscudes al barri “no es poden tolerar” i va insistir que “la comunitat coneix les limitacions de l’espai i vetllarem perquè es compleixi la normativa”. Així mateix, va explicar que la Paeria impulsarà pròximament accions com visites a l’oratori per “obrir la comunitat al barri i que puguin explicar què faran”.