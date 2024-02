“Hem de córrer tot el dia per atendre fins a deu usuaris”

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una trentena de treballadors del servei públic d’assistència social a domicili (SAD) del Segrià van dur a terme ahir una vaga de quatre hores i van protestar contra Accent Social, l’empresa que ho gestiona, per reclamar millors condicions laborals. Els empleats, que asseguren que arriben a fer fins a 2.000 quilòmetres al mes, denuncien que cada dia assumeixen el cost de la gasolina des del seu domicili fins a la primera destinació, així com el de la tornada a casa des de l’últim servei, i exigeixen que el pagui l’empresa. “Hem d’utilitzar el nostre vehicle o transport públic, la qual cosa és impossible en pobles petits amb poca freqüència de busos”, va explicar Marta Castelló, treballadora del SAD i portaveu de CCOO. “Patim un estrès continu perquè hem de córrer durant tot el dia per poder atendre entre set i deu usuaris diaris, i així no poden estar ben atesos del tot”, va lamentar.

La proposta que CCOO va plantejar a la patronal el maig passat fixava un augment salarial del 7,5% per al 2023, del 6% per a aquest any i del 8% per al 2025, així com la revisió de l’IPC amb un increment de l’1,5%. “Ara cobrem uns 1.200 euros bruts mensuals i guanyaríem uns 500 euros anuals més, però la patronal es nega a apujar més d’un 0,5%”, va assegurar la portaveu sindical. També van demanar un nou conveni per reduir-se la jornada de les 37 hores a les 35 setmanals i cobrar les baixes al 100%, ja que van assegurar que perden els tres primers dies. En el SAD rural –depèn del consell comarcal del Segrià– hi treballen unes 40 persones, i en el de Lleida ciutat –depèn de la Paeria–, unes 80. Els manifestants consideren que falta personal, “sobretot de més perfils a part d’auxiliars, com psicòlegs o integradors socials”, va afirmar Castelló.Treballadors dels SAD de Reus, Barcelona i Girona també van secundar l’aturada ahir i es van mobilitzar a les seues ciutats.