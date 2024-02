Més grups per escolaritzar alumnes que arriben amb el curs començat

El departament d’Educació té previst per al pròxim curs augmentar diversos grups en cursos intermedis, no en I3, per poder acollir els alumnes que arriben fora del període de preinscripció o amb el curs començat, la denominada matrícula viva. Estan previstos a diverses zones en cursos com segon, tercer i cinquè de primària.

Així es va informar ahir en el consell escolar municipal, en el qual també van indicar que es mantindrà la ràtio de 20 alumnes per aula en I3 i de 18 en els centres de màxima complexitat. Educació també plantejaria rebaixar la ràtio de secundària a 28 i 27, respectivament. En principi no està previst tancar grups el pròxim curs, però Educació preveu un descens de la natalitat per al 2025-2026. Educació va informar també que la reserva de places per a estudiants amb necessitats específiques ha de ser igual al nombre de places que ara ja té cada centre per a aquest tipus d’alumnat. A més, va assenyalar que manté la possibilitat que famílies sol·licitin una oferta singular per anar un grup d’alumnes junts a un centre de màxima complexitat. D’altra banda, el consell es va adherir a la Iniciativa Legislatira Popular promoguda pel sindicat CCOO per reclamar que es destini un 6% del PIB a Educació.