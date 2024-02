Investiguen la mort d’un gos per una mossegada a la Mitjana de Lleida

El Centre de Fauna de Vallcalent està pendent dels resultats de la necròpsia a un gos que presumptament va morir aquesta setmana a causa d’una mossegada d’un animal forà, que podria ser una serp, quan passejava pel parc de la Mitjana de Lleida.

Segons van assenyalar els Agents Rurals, van rebre l’avís dimarts per part del veterinari que va atendre l’animal, que segons va dir, aquest va morir en qüestió d’hores. Segons aquest veterinari, els propietaris van acudir a la clínica dilluns després de passejar per la Mitjana i l’animal presentava dificultat de moviment i respiratòria. L’endemà, van tornar i presentava paràlisi. El veterinari li va trobar un bony a l’axil·la amb una mossegada.

Després de tenir coneixement del cas, els Agents Rurals van anar a buscar el cos de l’animal, que el van traslladar a Vallcalent per fer-li la necròpsia i determinar la causa de la mort. Així mateix, van informar la Paeria perquè prengui les accions necessàries a la zona al ser un lloc molt transitat tant per persones com per animals de companyia.

Serps i processionària

Fonts municipals van assenyalar que van tenir coneixement del cas i que esperen els resultats de la necròpsia per conèixer la causa de la mort. Així mateix, van recordar que la Mitjana és un espai natural amb fauna pròpia d’ambients humits i que hi ha animals com serps i algunes erugues com les de la processionària.

En aquest sentit, van recordar la importància que els gossos passegin lligats perquè els propietaris els puguin controlar.

El cas ha generat preocupació entre la ciutadania, sobretot entre els amos d’animals, que ahir van compartir la notícia a través de les xarxes socials.