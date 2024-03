El Govern ajorna un any la restricció a vehicles amb etiqueta B a les ZBE

La Generalitat preveu flexibilitzar el nou decret que regularà les Zones de Baixes Emissions (ZBE), després d’haver rebut múltiples al·legacions, i ajornar un any l’inici de les restriccions de vehicles amb etiqueta B (la groga), segons va avançar El Periódico. La previsió era que per a turismes i furgonetes amb aquesta classificació comencés l’1 de gener del 2026 i ara projecta que sigui l’1 de gener del 2027. Aleshores es començarà a prohibir la circulació a les ZBE de vehicles dièsel matriculats entre 2006 i 2013, mentre que la circulació de tots els vehicles amb etiqueta B quedarà completament restringida a partir de l’1 de gener del 2028 (abans era l’1 de gener del 2027) a les ciutats de més de 50.000 habitants, com Lleida, i les de més de 20.000 que superin els límits de contaminació atmosfèrica.

Tal com va publicar aquest diari, a Lleida capital hi ha matriculats 26.446 vehicles amb aquest distintiu ambiental, un 29 per cent del total de 90.975. A tot Catalunya són el 14 per cent del parc mòbil.Mireia Boya, directora de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, va indicar a TV3 que hi haurà excepcions. “El pla preveu algunes excepcions: transport sanitari, transport públic i, la més important perquè ningú no es quedi enrere, per nivell de renda. Qui no es pugui canviar el cotxe, si demana el permís o justificació, aquesta data de supressió groga d’etiqueta no l’afectarà”, va detallar.A més, la Generalitat obre ara la possibilitat de crear zones de baixes emissions supramunicipals. “Amb el precedent que tenim a Catalunya, la ZBE de les Rondes de Barcelona ha funcionat molt bé, i entenem que si els municipis al lliure exercici de les seues competències municipals volen associar-se per crear zones de baixes emissions supramunicipals, ha de ser possible”, va afirmar Boya. Així, podrien acollir-se a aquesta proposta ciutats com Girona i Salt o Terrassa, Sabadell i Rubí, si assignen una superfície mínima del 25 per cent de sòl urbà a les ZBE.