Detenen dos homes per un robatori en una partida de Lleida

Material recuperat per la Guàrdia Urbana de Lleida.

Dos homes han estat detinguts aquest diumenge com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a la Partida de Cunillàs de Lleida.

Els fets van tenir lloc a les 23.02 hores, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana, que patrullava en prevenció de la seguretat ciutadana en aquella zona van observar dos individus que portaven un carro ple de diversos objectes. Quan els van preguntar per la procedència de les coses, van explicar que ho havien agafat d’un remolc que hi havia en un pati, a prop a on estaven, darrere d’una tanca.

Després de fer les comprovacions i els esbrinaments adients, la patrulla va procedir a la detenció de D.U.L., de 42 anys i A.T., de 25 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força, atès que tot el material que portaven l’havien sostret saltant una tanca i trencant la porta del remolc.