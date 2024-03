La Generalitat compra 10 habitatges al BBVA a Lleida per a lloguer social

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha comprat un paquet de 395 habitatges per tempteig al BBVA per destinar-los a lloguer social per un import de 17,7 milions d’euros. Estan ubicades en 80 municipis de Catalunya, de les quals el 77% formen part de la regió metropolitana de Barcelona: la capital catalana concentra 44 dels pisos, L’Hospitalet de Llobregat 38; Sabadell, 33; Terrassa, 25, i Rubí 18; mentre que 11 estan a Tarragona, 10 a Lleida i 7 a Girona.

L’administració catalana ha pagat un preu unitari de 45.000 euros, un 42% menys que el cost mitjà pagat el 2023 per tempteig, que es va acostar als 77.390 euros.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) les administrava des del 2021 a través d’un conveni de cessió, i ara passa a ser la propietària dels pisos "de forma permanent". La Generalitat ha xifrat en més de 500 els pisos adquirits per tempteig el 2023, en les que va invertir 42,1 milions d’euros, i l’ha emmarcat en l’estratègia per incorporar 10.000 habitatges al parc de lloguer social català fins 2026.