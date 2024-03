Les dones només ocupen el 37% de les gerències de la sanitat catalana

El 75% dels treballadors del sistema sanitari públic de Catalunya (Siscat) són dones, però es redueix a un 62% als llocs de comandament i en les gerències i direccions generals cau fins al 37%. Així ho constata una enquesta de gènere que ahir va presentar el conseller de Salut, Manel Balcells, aprofitant la proximitat del 8M, Dia Internacional de la Dona, en el qual ha analitzat la situació dels 140.000 llocs de treball del Siscat, que estan coberts a jornada completa per 149.000 professionals a data del 31 de desembre de l’any passat. D’aquests, hi ha un total de 8.015 llocs de comandament, dels quals un 62% són per a dones.

La representació de dones en aquestes posicions es redueix a mesura que augmenta l’escala de comandament. El 71% de les coordinadores d’unitat són dones; així com el 65 per cent dels comandaments d’unitat, coordinadors de serveis i supervisors; als caps d’unitat, coordinadors de servei i supervisors la xifra cau al 54%, mentre que en els directors puja lleugerament fins al 56 per cent. Finalment, el 37% dels gerents o directors generals són dones, segons l’enquesta feta pel Govern.D’aquesta manera, el 29% de les 4.895 dones amb càrrecs de comandament en la sanitat catalana ocupa un lloc de gerència, direcció o cap de servei o departament, mentre que en els homes aquesta xifra puja fins al 41% amb 3.030. L’enquesta també recull que l’Atenció Primària és on les dones tenen més llocs de responsabilitat, ocupant el 76% dels càrrecs de comandament, mentre que en l’Atenció Intermèdia és del 75%. Als llocs de serveis corporatius hi ha un 57 per cent de presència femenina, i en l’àmbit hospitalari és del 58%. Cal assenyalar que els hospitals concentren el 50% dels llocs de direcció, els serveis corporatius el 20 per cent, i l’Atenció Primària el 17%.L’enquesta també recull que el 73 per cent d’estudiants que es van matricular en Medicina a Catalunya el curs 2022-23 són dones, amb un total de 4.877. En Psicologia aquesta xifra puja al 79% (12.788) i en Infermeria, al 83 per cent (7.987).El conseller Balcells va afirmar, després de fer pública aquesta enquesta, que aspiren a una representació equitativa de gènere en els llocs de direcció i que faran més estudis sobre això. “El predomini de posicions de poder és de l’home, i si no hi ha voluntat per canviar-ho, no canviarà”, va subratllar.