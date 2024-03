Ràtio de 20 alumnes a Infantil i Educació descarta rebaixar-la a ESO el curs que ve

Educació mantindrà la ràtio d’I3 en un màxim de 20 alumnes en la majoria de centres el proper curs 2024-2025, però descarta rebaixar-la a ESO, com reclamen diversos agents de la comunitat educativa, per falta d’espai als centres i també de docents, segons va indicar ahir la consellera, Anna Simó. Els centres educatius de Lleida oferiran el curs vinent un total 153 grups d’I3 (116 de públics i 37 de concertats). Del global de grups de la xarxa pública, el 75% tindrà una ràtio de 20 alumnes per classe i en el 25% restant serà inferior. Dels concertats, divuit tindran una ràtio de 20, en setze més serà d’entre 21 i 24 i en uns altres tres, de 25, segons dades facilitades per la conselleria d’Educació.

En el conjunt de Catalunya, l’oferta inicial en la preinscripció serà de 3.024 grups d’I3 (32 menys que el curs anterior) i de 2.897 de primer d’ESO (45 menys). Educació apunta que es preveuen 1.800 alumnes menys en I3 i 1.100 a primer d’ESO, seguint la tendència a la baixa dels darrers anys. El 90,7% dels grups d’I3 de tot Catalunya tindrà una ràtio de 20 nens per aula o menys. La mitjana comptant pública i concertada (en aquesta la reducció de ràtios no és obligatòria) serà de 18,4 alumnes per classe. Aquest any serà el tercer en el qual s’aplica la disminució de ràtio a I3, de manera que ja s’haurà completat aquesta mesura en tot el segon cicle d’educació Infantil. La consellera va dir que la disminució de ràtio ha evitat el tancament de 110 grups, de 360 si es compten els últims tres anys.

La conselleria va detallar que els 153 grups de Lleida suposen 25 menys que l’oferta inicial en la preinscripció del curs passat (23 menys a la pública i 2 a la concertada). Aquest descens seria atribuïble bàsicament a les agrupacions en escoles rurals i les que passen a ser incompletes (no ofereixen tots els nivells complets) per la baixada de la natalitat. En canvi, Lleida capital no perdria cap grup, ni tampoc ciutats grans del pla com Alcarràs i Guissona, ni la majoria de capitals de comarca. En tot cas, esperen recuperar grups després del procés de preinscripció i admissió. Simó va remarcar que per lluitar contra la segregació escolar la pública programa una oferta inicial ajustada al padró, per evitar la sobreoferta, que porta a més segregació. La concertada ja ofereix totes les places que té permeses per concert i tanca grups després.

Així mateix, va destacar que el curs que ve destinaran més recursos a les escoles que reben alumnes vulnerables. En total, 88 milions per al conjunt de Catalunya, 33 més que el curs actual. Per als centres públics preveu 45 milions per a més de 117.000 estudiants i 43 per a 27.000 dels concertats.

Firmes contra el tancament d’una línia al Valldeflors de Tremp

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del col·legi Valldeflors de Tremp recull firmes contra el tancament d’una de les dos línies d’I3 del centre. La decisió es basa en el descens de la natalitat i l’alcaldessa, Sílvia Romero, va explicar que segons el padró hi ha 31 nens susceptibles de ser escolaritzats a I3 al setembre. A més, va demanar de “rebaixar les ràtios” abans que tancar un grup. El delegat d’Educació al Pirineu, Ramon Jordana, va apuntar que l’oferta inicial és d’una línia, però el departament prendrà una decisió partint de les preinscripcions. Anna Seix, membre de l’AFA, va assegurar que “tenim el dret a optar per l’escola pública i que no ens facin anar a la concertada”. El director de l’escola, Diego Roldán, va demanar tenir en compte les “singularitats” del Pirineu. Per avui es preveuen més mobilitzacions.