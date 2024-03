Aparatosa bolcada d'un vehicle a Balàfia

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El barri de Balàfia va registrar ahir al matí un aparatós accident de trànsit al bolcar un vehicle. El sinistre es va produir a les 10.56 hores a la intersecció entre els carrers Vidal i Codina i Ambaixador Espens, quan, per causes que es desconeixen, un conductor va perdre el control i va acabar bolcant enmig de la via. Pel que sembla no hi va haver cap altre cotxe afectat. Al lloc van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana, una dotació dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A l’arribar, el conductor del Nissan Qashqai ja havia estat evacuat perquè just després del sinistre passava per allà una ambulància de transport no urgent, que el va portar a un CAP que hi havia al costat. L’home va patir ferides de caràcter lleu, segons van indicar fonts municipals. Els efectius dels Bombers, amb l’ajuda d’una grua, van capgirar el vehicle. Per la seua part, la Guàrdia Urbana, que es va fer càrrec de l’atestat, va tallar el carrer Vidal i Codina i va regular el trànsit pels carrers limítrofs fins a la retirada del cotxe. El sinistre va provocar expectació entre els veïns de la zona.