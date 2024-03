El mosso de Lleida imputat per tràfic de cocaïna havia estat condemnat per agredir dos urbans

I.G.G., l’agent dels Mossos d’Esquadra de Lleida imputat i apartat del servei per tràfic de cocaïna (vegeu el desglossament), va ser condemnat a un any de presó per agredir dos agents de paisà de la Guàrdia Urbana durant un aldarull en una revetlla de les Festes de Maig del 2011, segons ha pogut saber aquest periòdic. El policia va ser jutjat l’octubre de l’any 2012 per l’Audiència de Lleida, que el va condemnar per un delicte d’atemptat a un any de presó, una multa de 360 euros i a indemnitzar els urbans amb 210 euros per les lesions. Al seu pare també li van imposar la mateixa pena. La sentència va ser recorreguda davant del Tribunal Suprem, que la va ratificar.

Els fets van ocórrer de matinada quan dos agents de paisà de la Urbana van veure com un individu, que va resultar I.G.G. i que anava acompanyat del seu pare, “empenyia altres vianants increpant-los de forma desafiadora”, segons la sentència. Els agents s’hi van atansar per efectuar un seguiment i l’acusat els va insultar i va agafar-ne un del braç.

Llavors, l’urbà es va identificar com a policia però I.G.G. “els va increpar en un to més alt mentre els deia: aneu a regular el trànsit, que és per a l’únic que valeu”. En aquell moment, un dels agents va procedir a treure la defensa extensible però el condemnat no va cessar en la seua “agressivitat”.

L’altre agent va anar a demanar ajuda al punt de control de l’operatiu de seguretat. Llavors, l’acusat “mostrant un absolut menyspreu pel principi d’autoritat, va escometre físicament contra un agent clavant-li diversos cops de puny i puntades de peu”, segons la sentència. Poc després, van arribar al lloc agents de la Urbana i dels Mossos que van procedir a la detenció de l’acusat, que “va mostrar-hi una gran resistència”. En el judici, I.G.G. va dir que va ser agredit sense motiu aparent.

El tribunal va atorgar credibilitat a la versió dels agents de la Urbana, “plenament corroborada pels agents de reforç que van acudir al lloc”, segons la resolució. El tribunal va absoldre els dos agents de la Guàrdia Urbana –que també van ser jutjats per un delicte de lesions– al considerar que l’actuació va ser “una legítima actuació en l’exercici de les seues funcions”.

Descobert a través del WhatsApp d’un presumpte narco

El mosso d’esquadra va ser denunciat per tràfic de cocaïna el desembre per la Divisió d’Afers Interns (DAI), com va avançar SEGRE. A més, com a mesura cautelar se’l va suspendre de les funcions a l’espera de la resolució del judici. Tanmateix, l’agent va agafar la baixa, per la qual cosa no li han pogut aplicar la mesura. Van descobrir la seua presumpta implicació a través del WhatsApp d’un arrestat el juny de l’any passat. L’arrestat i l’agent haurien mantingut almenys una quinzena de converses entre l’11 de maig i l’11 juny, quatre dies abans de la detenció. Utilitzaven un argot propi per evitar ser descoberts com escama o tiza, que seria cocaïna de major o menor qualitat, segons els investigadors. Al domicili de l’arrestat van trobar 394 grams de cocaïna i un total de 14.000 euros.