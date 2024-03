Primers detalls del pla de barris per a la Mariola

El tinent d’alcalde i edil d’Innovació Social, Carlos Enjuanes, va rebre ahir a la Mariola Xavier Godàs, director general d’Acció Cívica i Comunitària, per deliberar i conèixer com es desenvoluparà al barri el projecte Barris amb Futur del departament de Drets Socials. La setmana que ve es farà oficial que la Generalitat inclourà la Mariola dins del programa, tal com ja va avançar aquest diari.

La Paeria afirma que “permetrà poder treballar noves metodologies d’intervenció integral urbana, partint de la base de l’empoderament comunitari, el reforç del teixit social, la igualtat d’oportunitats i la millora de les condicions de vida dels veïns”. Els principals eixos sobre els quals es volen concentrar les millores són “espais de sociabilitat, les condicions de vida i la igualtat d’oportunitats”.