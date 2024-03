Universitats preveu que tots els màsters i graus costin el mateix preu, el més baix

El pressupost del departament d’Universitats per a aquest any inclou una nova rebaixa de la matrícula perquè els estudiants paguin el preu més baix en tots els graus i els màsters que habiliten per exercir una professió. Així ho va indicar ahir al Parlament el conseller d’Investigació i Universitats, Joaquim Nadal. Va detallar que es destinaran 7 milions a fixar un únic preu per a tots els estudis de grau i màster habilitant, concretament el preu dels d’experimentalitat baixa. Actualment el preu és 17,69 euros el crèdit, mentre que els d’alta experimentalitat i els màsters habilitants tenen un preu de 18,46. Uns altres 5 milions seran per aplicar exempcions a famílies monoparentals, per equiparar-les amb les nombroses. També es destinaran 120 milions per a beques. “És una prioritat que ningú no es quedi enrere per motius econòmics”, va assenyalar.

Nadal va apuntar que el pressupost global de la conselleria per al 2024 és de 1.682 milions, la qual cosa en suposa 102 més que el 2023, malgrat que considera que continua sent “insuficient”. Preveu 1.246 milions d’euros per a l’àrea d’universitats, amb 1.091 per finançar les universitats públiques (69 més que l’any 2023); 55 per a inversions (4 més); i 30 per al pla de xoc per al relleu generacional i contra la precarització. Contempla també 93 milions per a la compensació a les universitats públiques dels menors ingressos per la rebaixa dels preus universitaris i 8,3 milions per consolidar noves places d’Infermeria. Així mateix, destina 299 milions a investigació i transferència de coneixement, amb 92 per als centres d’investigació (dotze més); trenta-un per a inversions en infraestructures; quaranta-dos per contractar investigadors Icrea; i trenta per desplegar la llei de la Ciència de Catalunya. A més, preveu 150 milions per a polítiques de retenció i atracció del talent i deu per enfortir el català en el sistema d’investigació.

Per una altra banda, la Universitat de Lleida (UdL) va entregar ahir els premis extraordinaris de grau i màster corresponents al curs 2022-2023 i els de doctorat per a tesis presentades en el 2021-2022. En total, 72 diplomes, 42 per a dones i 30 per a homes.

Ciències de la Salut del campus d’Igualada de la UdL estrena edifici

El nou edifici de Ciències de la Salut del campus d’Igualada de la Universitat de Lleida acollirà els primers estudiants el 3 d’abril. El rector, Jaume Puy, i l’alcalde de la capital de l’Anoia, Marc Castells, van visitar ahir les instal·lacions, de gairebé 4.000 metres quadrats. El campus té capacitat per a 500 estudiants del grau d’Infermeria i del doble grau de Nutrició Humana i Dietètica i Fisioteràpia. Les obres han costat uns 7 milions. Puy va avançar que treballen perquè el curs vinent s’imparteixi un màster oficial relacionat amb la salut que doni accés a estudis de doctorat i a la creació de grups d’investigació, i Castells va assenyalar que un dels reptes és impartir també Medicina.