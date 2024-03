Més personal docent i no docent i possible sisena hora a la pública pel fiasco de PISA

El grup d’experts per impulsar millores educatives a Catalunya va entregar ahir a la consellera d’Educació, Anna Simó, un document amb 18 “mesures urgents”, i fins a 154 en total, per aplicar a partir del curs vinent amb l’objectiu de revertir els mals resultats de l’últim informe PISA. Proposen ampliar el personal docent i no docent per atendre millor l’alumnat, reduir la burocràcia, estabilitzar plantilles en centres d’alta complexitat, impulsar l’aprenentatge per competències i elaborar un estudi sobre la recuperació de la sisena hora als centres públics, per determinar si l’equiparació horària pot ser un factor d’equitat del sistema. Entre les mesures prioritàries, es troba definir els “aprenentatges essencials” sobre lectoescriptura, competència oral i matemàtiques que s’han d’adquirir en les etapes d’Educació Infantil, Primària i ESO, i crear un perfil de mestre especialista en competències matemàtiques i incorporar-lo a la plantilla de cada escola amb funcions d’orientació i coordinació.

El grup va començar a treballar al gener i està format per un total de divuit experts de la comunitat educativa, com docents i representants de les direccions de centres, famílies, l’àmbit acadèmic i el món local. Entre ells hi ha el lleidatà Raül Manzano, que va subratllar la necessitat d’“establir un pacte polític i social per donar estabilitat al sistema educatiu” i va advertir que es requereix temps, fins i tot anys, perquè les mesures donin els seus fruits. Va remarcar que són necessaris “finançament [almenys el 6% del PIB] i un marc normatiu estable”.

La consellera es va comprometre a estudiar a fons el document i a determinar quines mesures es poden aplicar ja. “Predisposició total”, va indicar. Va recordar que el pressupost d’enguany incorpora 50 milions per implantar les mesures proposades pel grup i va garantir que en les properes setmanes les concretaran. “Ens comprometem a aplicar ja les mesures urgents que tinguin més impacte sobre l’alumnat i el sistema educatiu i siguin viables a més curt termini, però necessitem que s’aprovin els pressupostos”, va incidir.

Augmentar les aules d’acollida i avançar contra la segregació

Més enllà de les mesures urgents, el document concentra les propostes en sis línies d’actuació. La primera aposta per revisar i incrementar les aules d’acollida i accelerar el pacte contra la segregació escolar per avançar en l’equitat. La segona se centra a donar orientacions als centres per determinar quins són els aprenentatges fonamentals de cada etapa, preveu un pla de millora de les competències lingüístiques i matemàtiques i proposa reforçar les tutories. La tercera cerca assegurar el benestar de tots els membres de la comunitat educativa, i la quarta, millorar la formació dels docents. La cinquena advoca per l’estabilitat dels equips, incrementar els recursos i redefinir el seu repartiment en funció de les necessitats dels alumnes i destaca que en els últims anys hi ha hagut molts canvis de normatives. Finalment, la sisena proposta subratlla la necessitat d’una estabilitat econòmica més elevada.