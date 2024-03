El baixador del polígon s'estrenarà dilluns vinent

La Generalitat va anunciar ahir que el nou baixador del polígon industrial El Segre entrarà en funcionament a partir de dilluns vinent i serà una parada més de la línia Lleida-la Pobla de Segur. Una infraestructura que està gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i que ha costat 453.000 euros procedents dels fons Next Generation. Les obres van començar el novembre passat amb la construcció d’un accés a través de l’avinguda Indústria. Les parades en aquest baixador seran facultatives, és a dir, que els usuaris hauran de prémer el botó de parada tant per baixar si van al tren com per pujar si l’esperen a l’andana. Compta amb un aparcament per a vehicles i bicicletes que també gestionarà FGC.

El baixador donarà servei a treballadors del polígon i facilitarà l’accés a la partida de Grenyana.