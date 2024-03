Creixen un 41% les denúncies per delictes d'odi i discriminació a Lleida durant el 2023

detail.info.publicated Redacció / ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els fets motivats per l'odi i la discriminació denunciats a Catalunya pugen un 18,7% i passen dels 641 registrats el 2022 a 761 el 2023, segons el darrer balanç del cos de Mossos d'Esquadra. Dels 761 fets investigats, la major part corresponen a l'àmbit de l'LGTBI-fòbia (37%), a motivacions racistes (35%), orientació política (13%) i islamofòbia (4,7%). D'acord amb el balanç, el 76% dels casos investigats s'han resolt amb la detenció o identificació dels autors dels fets i 730 persones van quedar detingudes o denunciades en aquest àmbit. Destaca que dos de cada deu eren menors. De la mateixa manera que han augmentat les denúncies també ho han fet les persones detingudes, que pugen a 138, un 21% més que l'any 2022.

Per demarcacions, Barcelona continua tenint un major nombre de fets (562) amb un increment del 17% respecte l'any 2022. No obstant, percentualment on més creixen és a Lleida, amb 55, un 41% més.

L'LGTBIfòbia encapçala les denúncies

De nou, l'LGTBIfòbia és l'àmbit que concentra més denúncies, amb un total de 282 de 761, el que suposa un 37% de tots els fets del 2023. Per motivacions racials segueix una tendència semblant a la de l'any 2022 i amb 270 fets delictius representa un 35,5% de les denúncies, seguit del d'orientació política amb 103 fets (13,5%). En l'àmbit de la islamofòbia –que es va donar d'alta l'any 2022– els fets denunciats són 36 i representen un 4,7% del total. En comparació als fets denunciats el 2022, l'LGTBIfòbia creix un 9,3%, els fets per origen racial o ètnic un 18,9% i els que són per motiu d'orientació política un 32,1%.

Dels 282 fets per LGTBIfòbia denunciats el 2023, 225 són a la província de Barcelona, 30 a Tarragona, 19 a Girona i 8 a Lleida. En relació al 2022, on creixen és a Barcelona (+26) i a Tarragona (+5), mentre que a Girona (-3) i a Lleida baixen (-4).