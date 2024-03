Estrada diu que va acompanyar l’agència italiana perquè l’hi va demanar Bojan

El regidor d’ERC Xavi Estrada va declarar ahir en la comissió especial de Transparència que “el dia 2 de febrer del 2024 vaig conèixer per primera vegada els dos representants de l’agència de màrqueting [Sports World Management] de la mà del senyor Bojan Krkic” i que aquest li va demanar que els acompanyés, després que el PSC l’acusés d’un possible conflicte d’interessos per acompanyar el grup italià el mateix dia 2 a reunions amb la Diputació i amb la regidoria d’Esports.

Estrada va afegir que a la segona el va convidar l’edil de l’àrea, Jackson Quiñónez, i que “no he tingut cap relació més amb aquesta agència”.

D’altra banda, el PSC va dir que va quedar acreditat que Estrada no va ser convidat a la reunió per Quiñónez. La primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, va afirmar que “ha quedat demostrat que no va venir a la reunió fruit de la casualitat i que ho feia a títol personal, i no com a regidor”.

A més, el Comú va veure “suficients” les explicacions d’Estrada i va explicar que s’han creat links al web de la Paeria per visibilitzar els consells ciutadans i ampliar la informació municipal.