Autobús llançadora des de Magraners fins l'estació de trens a partir del 2 d'abril

L'ajuntament de Lleida posarà en marxa el proper dia 2 d'abril un autobús llançadora directe entre Magraners i l'estació de Renfe. Hi haurà cinc serveis en cada direcció, que sortiran de la parada Florida-La Magrana a les 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 i 9.00 hores. No hi haurà cap parada intermitja i els usuaris podran fer un transbord a l'estació a les línies 2, 3, 8, 10, 20 i ATM. El recorregut passarà pel carrer Almeria fins arribar a la LL-11, passant per l’avinguda Victoriano Muñoz, pont de Príncep de Viana fins a l’estació de trens.De tornada, els trajectes des de la parada situada a la confluència de Ramon Berenguer IV i l'accés al pont de Príncep de Viana, davant l'oficina de Turisme, sortiran a les 7.15, 7.45, 8.15, 8.45 i 9.15 hores

La tinent d'alcalde Cristina Morón ha explicat que la nova línia s'anomenarà L7D i que funcionarà com a prova pilot durant un periode de 2 mesos, al final del qual s'avaluarà si es mantè o no, si s'amplia el seu horari o si es posa també en marxa a altres barris.