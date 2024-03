Bitlles a l'hora del pati al Secà

Alumnes de primer a tercer de primària de l’institut escola Torre Queralt, del Secà de Sant Pere, juguen a bitlles a l’hora del pati els dimecres. El centre va decidir incloure la pràctica d’aquest esport tradicional català a les activitats que ofereixen per dinamitzar l’esbarjo i els nens i nenes que s’hi han apuntat, una vintena, n’estan encantats. Sobretot quan aconsegueixen tirar amb el bitllot totes les bitlles excepte una, que ha de quedar dreta, la qual cosa representa obtenir la màxima puntuació. I és que participen en una lligueta, encara que és simbòlica, ja que no hi ha premi, indica el director del centre, Àngel Ibaceta. Disposen de dos jocs de bitlles convencionals i un de més petit, destinat als nens d’educació infantil. A més, el centre aposta per introduir els alumnes en els jocs “de tota la vida” i per això dediquen el pati dels divendres a jugar a bales i xapes o al mocador, entre d’altres.

Una altra de les activitats que formen part de la dinamització de l’hora de l’esbarjo és un torneig de bàsquet amb equips mixtos i amb estudiants de diversos cursos barrejats. En aquest cas, al final els participants rebran medalles creades amb una impressora 3D pels estudiants de secundària. També s’engloba en aquesta iniciativa el bibliopati, que consisteix, tal com va publicar aquest diari, a treure de la biblioteca una prestatgeria amb llibres, revistes i còmics que els nens poden agafar lliurement i llegir durant l’esbarjo. Tampoc falta el futbol en un minicamp amb gespa artificial.

Les activitats són rotatòries i es desenvolupen en diverses zones del pati. Ibaceta destaca que d’aquesta manera s’acaba amb l’hegemonia tradicional del futbol (sobretot per part dels nois) en l’esbarjo i s’aprofita tot el pati, no només la pista esportiva.A l’institut també programen diverses activitats per dinamitzar l’hora del pati a Secundària, entre les quals el tenis taula, ja que des de fa poc disposen de dos taules d’aquest esport, que a més són antivandàliques. També organitzen una lliga d’handbol i una altra de futbol sala a la pista interior. A més a més, ofereixen escacs i està oberta la biblioteca per als alumnes que prefereixen llegir. El director de l’institut remarca que amb aquest sistema es redueixen els possibles conflictes al pati.