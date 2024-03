Desarticulada a Lleida una banda especialitzada en falsificació de xecs

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra de Lleida van detenir el passat mes de febrer cinc persones relacionades amb una banda especialitzada en la falsificació de xecs com a presumptes autors d’un delicte d’estafa, falsificació de document mercantil i pertinença a grup criminal. Segons la policia catalana, aquestes detencions són el resultat d’una investigació iniciada a mitjans de desembre arran la detenció d’una persona que havia ingressat un pagaré falsificat a Lleida.

El 18 de desembre els mossos van rebre l’avís d’una entitat bancària perquè un client volia retirar diners d’un compte on s’havia ingressat un pagaré que havia resultat fals. Aquest document s’havia ingressat dies enrere en un caixer automàtic i el titular ja havia retirat part dels diners fins que es va detectar la il·legalitat. El pagaré original tenia un altre beneficiari i l’import inicial de 2.148 euros s’havia modificat a 9.148 €. Els mateix dia se’l va detenir per un delicte d’estafa i falsificació de document mercantil i es va iniciar una investigació Paral·lelament, el servei de seguretat de l’entitat bancària va facilitar un informe per sis xecs falsificats detectats a Lleida en l’últim trimestre de l’any passat. En el moment d'agrupar els diferents fets els investigadors van poder disposar de la relació dels titulars dels comptes on s’havien ingressat els documents falsificats.

Organització criminal amb repartiment de tasques per cometre l’estafa

Durant la investigació es van detectar una sèrie d'indicis que apuntarien a que darrera aquests fets hi hauria un grup especialitzat en aquesta tipologia delictiva que es desenvolupa en quatre fases. Primer s’intercepten els xecs o pagarés que envien empreses per correu i eviten que arribin al seu legítim beneficiari. La persona que realitza aquesta acció, anomenat aconseguidor, hauria de tenir accés al circuit comercial de correus en algun punt on arriben regularment aquesta mena de documents. En aquest cas, va resultar que els beneficiaris originals eren empreses d’un polígon de Montcada i Reixac. Un cop tenen el document s’activen els buscadors, lligades directament a l’organització, que capten persones que disposin d’un compte bancari per ingressar-hi el pagaré. Els buscadors acostumen a triar persones del seu entorn, amb necessitats econòmiques o coaccionades, per a què assumeixin les conseqüències legals del fet, sense explicar res, a canvi d’una comissió. Un cop concretat el nom d’aquesta persona, anomenada “mula” en l’argot policial, actua l’especialista en falsificacions. S’encarrega de manipular hàbilment el xec modificant el nom del beneficiari i, si cal, també la quantitat i la data de venciment. Posteriorment, ingressen el document falsificat en un caixer automàtic al compte dels “muleros”. Quan els diners ja han quedat ingressats, els buscadors retiren els diners en caixers automàtics amb les targetes d’aquestes persones o els acompanyen per retirar-los per finestreta. Aquestes retirades les repeteixen ràpidament per poder retirar tots els diners abans que l’entitat detecti la falsedat.

La investigació va poder determinar la identitat dels buscadors relacionats amb aquests fets i el passat 13 de febrer van aconseguir detenir-ne dos, de 30 i 35 anys, a Barcelona. El mateix dia també es va detenir a Lleida dos homes i una dona, d’entre 40 i 47 anys, que serien tres “muleros” o persones captades per l’organització per operar amb el seu compte.

La investigació continua oberta per determinar la identitat de la resta de persones vinculades amb els fets. Els detinguts van passar a disposició judicial, dies després de la seva detenció, davant del jutjats d’instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona i Lleida.