Una unitat de l’hospital Santa Maria detecta 6 casos de càncer de pulmó en fumadors d’alt risc

Marc Carbonell Lleida

La consulta de fumadors d’alt risc de l’hospital Santa Maria ha detectat sis pacients amb un càncer de pulmó des que es va posar en marxa l’abril passat. Cinc eren en un estadi inicial i han pogut tractar-se amb una cirurgia, mentre que un d’ells està rebent radioteràpia "per les seues condicions, però esperem que els resultats també siguin bons", afirma la doctora especialista en Pneumologia que lidera la unitat, Jessica González.

L’equip continua fent valoracions respiratòries de tots els pacients, així com teràpies de deshabituació al tabac. "Hem aconseguit que un gran percentatge deixi de fumar, malgrat que moltes persones venen molt convençudes que no volen deixar de fumar perquè tenen un hàbit molt integrat", explica la doctora. De fet, algun dels pacients va començar a fumar als nou anys. "Hem d’ajudar-los i donar-los suport, perquè deixar de fumar no és gens fàcil", valora González, que destaca la feina de les infermeres i la psicòloga de la unitat.

La consulta, que col·labora amb l’àrea de Medicina Nuclear de l’hospital Arnau de Vilanova, ha atès uns vuitanta pacients en menys d’un any. "La incidència del càncer és molt alta perquè crivellem malalts de molt alt risc", explica González, ja que tots tenen una malaltia pulmonar obstructiva crònica. La doctora celebra que s’han trobat nous diagnòstics i tractaments per tractar-los, i afirma que "hem agafat la dinàmica i perfilat millor la manera de crivellar".