'Cimera' del PP amb les associacions de veïns

El cap de l’oposició de la Paeria, Xavi Palau (PP), va reunir ahir a la Llotja dirigents d’associacions de veïns de barris i partides i va destacar la importància de la participació ciutadana “com a eina fonamental per donar veu als veïns i abordar les seues necessitats de manera directa”.

Va apostar per “un pla de barris integral” que tingui en compte les seues demandes i va subratllar que ha de ser una eina per a la recuperació de la ciutat, amb un calendari d’inversions, dinamització comercial i posant al centre les persones”. Va plantejar reforçar el teixit associatiu i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Per a l’Horta, va defensar el seu “compromís amb la sostenibilitat i la recuperació del patrimoni agrícola” i va afegir que treballaran per a “recuperar la seguretat i construir infraestructures essencials com un centre de dia”.