Enèsima onada de robatoris a cases, torres i magatzems de l'Horta

L’Horta ha registrat els últims vuit dies una nova onada de robatoris en cases, torres i magatzems. Així, s’han comptabilitzat mitja dotzena de denúncies des de divendres de la setmana passada a les partides Boixadors, Femosa i Gualda, entre d’altres, segons ha pogut saber aquest diari. Els Mossos d’Esquadra ho investiguen i sospiten que alguns robatoris poden haver estat comesos per les mateixes persones. Ahir no en constaven detencions.

D’aquesta forma, a Boixadors s’han registrat almenys dos casos. En un d’ells, els lladres van accedir a l’habitatge, situat a la primera planta, després d’escalar per una canonada. Van forçar les finestres i es van emportar diners i objectes. En una altra casa de la mateixa partida es van emportar ordinadors i mòbils després de desmuntar una de les finestres. Al Pla de la Cerdera, els lladres van sostreure diners i joies després de forçar la porta d’entrada. Així mateix, a Gualda, es van emportar maquinària i eines. També s’han registrat almenys dos robatoris en magatzems de les partides de Butsènit i Femosa. Els propietaris van denunciar que els havien robat material d’obra i construcció i bicis.

El president de la comissió de l’Horta de la Federació de Veïns, Francesc Montardit, va afirmar que “és d’agrair l’augment de la vigilància de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra i la coordinació que hi ha entre ells. Però és cert que, malgrat els esforços, cada setmana es registren nous robatoris”. Sospiten que són obra de multireincidents. “Se senten impunes. El que caldria fer és endurir les penes”, va afegir Montardit. La Urbana i els Mossos d’Esquadra han incrementat els últims mesos la vigilància a l’Horta. Val a recordar que l’any 2022 alguns veïns van arribar a muntar sometents amb l’objectiu de dissuadir els lladres després de diverses onades de robatoris. La Paeria també va instal·lar diverses càmeres amb lectors de matrícules.

Quatre detinguts per robatoris en trasters i vehicles

■ La Guàrdia Urbana va detenir entre dijous a la tarda i ahir a la matinada quatre persones per robatoris. Dos joves de 25 anys van ser arrestats al carrer Anoia, a Balàfia, acusats de robar als trasters en un bloc de pisos. Una veïna de l’edifici va sorprendre in fraganti dos individus quan robaven al seu traster. Ja tenien diverses bosses preparades per emportar-se objectes. D’altra banda, ahir a la matinada, cap a les 4.00 hores, al carrer Mestre Tonet, van detenir una parella de 33 i 35 anys que van ser caçats robant en una furgoneta. Tenia un vidre trencat i ja havien descarregat les eines i material d’obra que hi havia al seu interior. La Urbana ha incrementat la vigilància en aquesta zona i a la Mariola al detectar un augment de robatoris a l’interior de vehicles.