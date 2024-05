Dos detinguts, un d'ells menor d'edat, per robar rodes i llantes de vehicles de gamma alta en un concessionari de Lleida

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat a Lleida un home de 23 anys i un menor d'edat a qui a més se'l va enxampar conduint una furgoneta que anava carregada de llantes i pneumàtics que havien estat sostrets d'un concessionari de cotxes situat a l'N-II a la capital del Segrià. Se les acusa d'un robatori amb força a l'interior d'un concessionari i al menor també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sense permís.

Els fets van passar pels volts de les 07.30 hores del passat dissabte quan una patrulla de l'Àrea Regional de Trànsit de Ponent, que patrullava per l'LL-11 al terme municipal de Lleida, va detectar una infracció de trànsit.

Els agents van aturar el vehicle, ocupat per dues persones, i quan procedien a denunciar el conductor infractor per no portar posat el cinturó de seguretat van constatar que es tractava d’un menor d’edat. A més, van comprovar que al maleter i als seients del darrere duien 4 rodes noves, 19 llantes de vehicles de gamma alta i estris per desmuntar les rodes.

Davant d'aquests fets es va detenir el menor per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sense permís. Simultàniament es va obrir una investigació per determinar la procedència de les rodes que portaven a l'interior del vehicle.

Poc després, es va esbrinar que el material intervingut l'havien sostret d'un concessionari de vehicles de gamma alta, situat a l'N-II dins del terme de Lleida. Durant la matinada uns desconeguts van accedir al recinte i van sostreure les rodes de 18 vehicles nous. Per aquest motiu, al menor també se l’acusa d’un robatori amb força. Hores després, també es va detenir l'acompanyant.

El menor va quedar en llibertat després de declarar davant dels Mossos d'Esquadra, amb la obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit. L'altre detingut va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.

Un apunyalat a Lleida ciutat

Aquest no ha sigut l'únic succés d'aquest cap de setmana, a les comarques de Lleida. A la mateixa capital els Mossos van detenir ahir a la matinada un home acusat d’apunyalar-ne un altre a l’abdomen durant una baralla a la plaça Josep Solans, al Barri Antic, en una nova agressió amb arma blanca a la capital del Segrià. El presumpte autor va ser arrestat per un delicte d’homicidi en grau de temptativa. Per la seua part, la víctima va ser evacuada en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova.

Els Mossos d’Esquadra van ser alertats a les 0.52 hores d’una baralla entre dos grups de persones a la plaça Josep Solans i que una víctima havia resultat ferida per una punyalada. Al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

A la plaça hi havia un home malferit que presentava una ferida a la part dreta de l’abdomen, a prop del fetge. Després de ser atès in situ, a causa de l’hemorràgia va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova, per ser intervingut d’urgència. Paral·lelament, els Mossos van detenir a la zona el presumpte autor, que encara portava el ganivet.

Batalla campal a Torrefarrera

Quatre detinguts, un ferit per politraumatismes i mossegades d’un gos de raça perillosa i el decomís de catanes, una destral i una pistola simulada. Aquest és el balanç d’una batalla campal que hi va haver dissabte a la nit en un bar de Torrefarrera, segons va avançar ahir SEGRE en la seua edició digital. Més d’una desena de persones de dos grups van participar en l’aldarull.

La baralla es va iniciar a última hora de la nit de dissabte en un bar kebab situat a l’avinguda Lleida d’aquest municipi del Segrià. Per causes que es desconeixen i s’estan investigant, es va produir una discussió entre diversos clients de l’establiment que va anar pujant de to fins que es van agredir a cops de puny.

Un dels implicats se’n va anar però, minuts després, va tornar amb amics i familiars. A més, portaven armes blanques com una destral, catanes, una pistola (que va resultar simulada) i fins i tot un gos de raça potencialment perillosa. Van apallissar una persona de l’altre grup, que va patir politraumatismes –almenys una fractura a un braç– i diverses mossegades de l’animal.