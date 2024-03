Funcionaris bloquegen la presó de Lleida i els interns, confinats a les cel·les

Funcionaris de la presó de Ponent van bloquejar ahir l'accés al centre per exigir dimissions a la cúpula de la conselleria de Justícia per l'assassinat d'una cuinera a Mas d'Enric i denunciar la falta de mesures de seguretat. Els reclusos no van poder sortir de les cel·les en tot el dia mentre que la Generalitat demana als sindicats negociar.

Els funcionaris de la presó de Lleida van bloquejar ahir els accessos al centre per exigir a la conselleria de Justícia “responsabilitats” i “dimissions” a la direcció arran de l’assassinat d’una funcionària en mans d’un intern a la presó de Mas d’Enric, a Tarragona. Després de la mobilització de dijous, la plantilla va aixecar el to al considerar que la Generalitat “ens menysté” i “la situació és insostenible”, per la qual cosa reclamen un canvi per donar-los més seguretat després d’assenyalar que fa anys que denuncien l’augment de les agressions als treballadors de les presons. El bloqueig es va replicar en altres presons catalanes i es va suspendre ahir a la nit a última hora, sense que es descartessin nous actes de protesta imminents, després que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, descartés dimitir.

Fonts sindicals van assenyalar que ahir hi va haver 14 funcionaris (els del torn de nit hi van ser fins al migdia) mentre que els reclusos no van poder sortir de les cel·les. Des de Justícia van assenyalar que estava garantit el servei d’alimentació i atenció mèdica. A l’hora de dinar, els funcionaris van permetre l’entrada de 12 companys per reforçar el torn del dinar i a la tarda es va rellevar amb 14 més els del torn de nit. Representants de CCOO i UGT van denunciar la falta de “condicions de seguretat necessàries” i que la presó de Lleida és “antiga i obsoleta”, a més de la falta de personal per a més de 600 reclusos. Després que els sindicats plantessin la consellera en una reunió que s’havia convocat al migdia, Ubasart va comparèixer amb el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, la dimissió del qual també exigeixen els funcionaris. “Dimitir seria segurament la decisió més fàcil, però no la més encertada”, va assenyalar la consellera mentre va dir que la cúpula de Justícia i dels serveis penitenciaris tenen “la responsabilitat i l’obligació” de gestionar la crisi. Per això, va demanar als sindicats que dialoguin per posar fi a la “complicada” situació que es va viure ahir a les presons catalanes i sense saber si es mantindrà durant el cap de setmana, quan es produeixen les comunicacions familiars. Sobre això, els sindicats van assenyalar que estan disposats a la negociació, però amb un canvi d’interlocutors, al considerar que Ubasart i Calderó “no són vàlids” per a ells. Així mateix, va demanar restablir el funcionament normal de les presons, ja que ahir 5.000 interns de 6 dels 9 centres de Catalunya no van poder sortir de les cel·les. Ahir es va saber que l’assassí de Mas d’Enric havia estat expedientat abans per agredir un altre reclús.

L’avenç electoral frena els treballs per a la nova presó

La convocatòria d’eleccions anticipades a Catalunya, per al proper 12 de maig, frena els treballs per estudiar possibles ubicacions en cas que Justícia decideixi construir una nova presó a Lleida. Els pressupostos només contemplaven un paquet per fer reformes al Centre Penitenciari Ponent però no la construcció d’un nou centre. Aquesta opció, en cas de ser l’elegida per l’administració catalana, haurà d’esperar a la formació d’un nou Govern de la Generalitat. Val a recordar que Ponent és la segona presó més antiga de Catalunya. De fet, la necessitat de reformes i modernització és una de les reivindicacions dels funcionaris.