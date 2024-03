Sopar de ramadà per a la convivència a la Seu Vella de Lleida

Unes dos-centes persones van acudir ahir a la Seu Vella per celebrar el tercer iftar per a la convivència. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Més de dos-centes persones van participar ahir en el tercer iftar per a la convivència, una trobada organitzada per l’entitat IntegraLleida i la Paeria a la sala de la Canonja de la Seu Vella, amb l’objectiu d’atansar la ciutadania a les comunitats islàmiques. L’iftar és l’àpat nocturn amb el qual s’acaba el dejuni diari durant el ramadà, que sol ser comunitari.

“Volem bastir ponts entre diferents cultures per fomentar una bona convivència real i efectiva per a una societat justa, igualitària i diversa”, va assegurar el president de l’associació, Mouad Boukaibat. El menú contenia dàtil, llet i una sopa típica del Marroc. Al sopar van assistir-hi els edils Carlos Enjuanes i Jackson Quiñónez i representants d’altres grups municipals, així com la cònsol general del Marroc a Tarragona, Lleida i Aragó, Ikram Chahine.