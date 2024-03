Desenes de ciclistes a la marxa contra les MAT

Desenes de persones van cobrir ahir l’última jornada de l’itinerari de 130 quilòmetres contra noves línies de molt alta tensió (MAT). L’etapa d’ahir va transcórrer entre Tolva i Figuerola d’Orcau, un recorregut de 55 quilòmetres en el qual va dominar el bon ambient ciclista, però també la reivindicació dels participants contra aquestes línies.

La mobilització va començar la nit de divendres a Laluenga i la marxa va arrancar dissabte amb la participació d’una trentena de ciclistes de camí cap a Tolva, on van arribar després de cobrir una etapa de 75 quilòmetres.En total han estat 130 quilòmetres pedalant i seguint el traçat de la línia elèctrica per la carretera, com havia previst l’organització, amb cotxes escombra de suport i la possibilitat de participar en una part o en tot el recorregut reivindicatiu.